Dun And Bradstreet Holding Inc Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Beitrag zur Einschätzung einer Aktie basierend auf Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle. Bei der längerfristigen Betrachtung haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse von Dun & Brad zeigten sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt deutlich weniger Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +7,18 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 10,73 USD mit dem aktuellen Kurs (11,5 USD) vergleicht. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 9,95 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +15,58 Prozent bedeutet. Auch hier wird der Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zugeschrieben. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Dun & Brad ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 19,3, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt, während der RSI25 einen Wert von 24,82 aufweist und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt daher ein "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Dun & Brad als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 18 USD, was einer Erwartung in Höhe von 56,52 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

