Dun And Bradstreet Holding Inc Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Dun & Brad liegt bei 78,22, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung von 63,8. Somit ist die Gesamteinschätzung als "Schlecht" anzusehen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dun & Brad-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -2,32 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der aktuelle Schlusskurs darunter (-8,04 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen und Themen rund um den Wert. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Dun & Brad bezüglich der Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 Mal die Einschätzung "Gut", 0 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für Dun & Brad vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite das Rating "Gut". Im letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 71,1 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 18 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Dun And Bradstreet Holding Inc kaufen, halten oder verkaufen?

