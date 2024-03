Dun And Bradstreet Holding Inc Aktie: Knallt es bald?

Das Anleger-Sentiment und der Buzz um die Aktie von Dun & Brad zeigen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten nur gering war. Daher wird die Einschätzung dieses Faktors als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Entwicklung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) liegt der Wert der Dun & Brad-Aktie aktuell bei 66,23, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch die RSI25 ergibt mit einem Wert von 64 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die RSI somit als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Dun & Brad-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,76 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,7 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt mit einem Wert von 10,82 USD und einem letzten Schlusskurs von 9,7 USD eine "Schlecht"-Bewertung. Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass vor allem negative Meinungen in den Diskussionen in den sozialen Medien vorherrschen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen rund um Dun & Brad diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine durchweg "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.