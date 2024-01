Dun And Bradstreet Holding Inc Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Dun & Brad einmal mit "Gut" bewertet und zweimal neutral. Es gab keine schlechte Bewertung. Langfristig wurde dem Titel von institutioneller Seite das Rating "Gut" vergeben. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Dun & Brad. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 53,85 Prozent und ein mittleres Kursziel von 18 USD.

Die Diskussionsintensität im Internet zeigt eine geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Technisch gesehen ist Dun & Brad derzeit positiv bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 10,73 USD, was einer Abweichung von +9,04 Prozent entspricht, und der GD50 beträgt 10,3 USD, was einer Abweichung von +13,59 Prozent entspricht.

In den letzten zwei Wochen wurde Dun & Brad von den privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.