Dun And Bradstreet Holding Inc Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf betrachtet. Aktuell beträgt der RSI-Wert für Dun & Brad 63,64, was als neutral eingestuft wird, da das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 61, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI-Signals.

Das Sentiment und der Buzz rund um Dun & Brad haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung vorliegt. Die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien hat ebenfalls keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Dun & Brad besonders positiv diskutiert. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Analysteneinschätzung für Dun & Brad ergibt insgesamt ein "Gut", da 1 Kaufempfehlung und keine neutralen oder negativen Bewertungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 18 USD, was einer potenziellen Entwicklung von 68,54 Prozent entspricht, weshalb auch hier das Rating "Gut" vergeben wird. Insgesamt führen alle Punkte zu einer positiven Gesamteinschätzung für Dun & Brad.