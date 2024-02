Duluth Aktie: Der weitere Knall!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Duluth. An fünf Tagen war das Stimmungsbarometer grün, negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Duluth. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment also eine "Gut"-Einschätzung.

Wenn man die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität betrachtet, zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt keine signifikante Veränderung im Vergleich zum Durchschnitt. Daher erhält die Duluth-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,77 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,78 USD weicht somit um -17,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 5,09 USD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -6,09 Prozent entspricht und somit auch ein "Schlecht"-Rating nach sich zieht.

In fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duluth eine Überbewertung im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel". Während Duluth ein KGV von 375 aufweist, beträgt das Durchschnitt-KGV der Branche nur 35. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.