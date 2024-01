Duluth Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Dividendenrendite von Duluth beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Duluth zeigt sich unauffällig, da es keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge gab. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Duluth diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Entwicklung erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Duluth in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,99 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche um -4,54 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -13,44 Prozent entspricht. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Duluth 28,66 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Duluth als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt wird Duluth daher als "Schlecht"-Wert bewertet.