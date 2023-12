Duluth Aktie: Ist das wirklich wahr?

In der Analyse des Unternehmens Duluth wurde festgestellt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie derzeit bei 375,78 liegt, was 917 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 36 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält Duluth in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnet Duluth eine Rendite von -17,99 Prozent, was mehr als 14 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die mittlere Rendite der vergangenen 12 Monate bei -15,95 Prozent, wobei Duluth mit 2,04 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Duluth in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral betrachtet. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen deutet darauf hin, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird festgestellt, dass Duluth weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die Aktie von Duluth, wobei sowohl positive als auch neutral bewertete Aspekte zu berücksichtigen sind.