Duluth Aktie: Interessante Aussichten?

Die Duluth-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 5,93 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 5,3 USD erreicht, was einem Unterschied von -10,62 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 5,16 USD, somit liegt der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+2,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Analysebasis führt. Insgesamt bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt derzeit 375,78, was 905 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb sie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Duluth. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie aufgrund der unwesentlichen Veränderung in der Diskussion zu einer "Neutral"-Bewertung und insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating.

Im Branchenvergleich schneidet die Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" mit einer Rendite von -11,58 Prozent um mehr als 22 Prozent schlechter ab. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche von -4,87 Prozent liegt Duluth mit 6,72 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie auch in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.