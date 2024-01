Duluth Aktie: Anleger sollten dies wissen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Duluth in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Duluth wurde in etwa Normalmaß diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Duluth beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Internet & Katalog Einzelhandel") von 3,38 %. Mit einer Differenz von lediglich 3,38 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Duluth, was zu einer Bewertung mit einem "Gut" führt.

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Duluth-Aktie ein Durchschnitt von 5,93 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,3 USD (-10,62 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 5,16 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+2,71 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Duluth ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Duluth daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.