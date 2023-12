Duketon Mining Aktie: Das wird nichts mehr!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Duketon Mining auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse größtenteils positiv waren. Zusätzlich wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Duketon Mining in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Bewertung "Gut". Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass Duketon Mining in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen war keine klare Veränderung in der Kommunikation über Duketon Mining in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion die Bewertung "Neutral". Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark oder weniger im Fokus der Anleger steht. Duketon Mining wurde in etwa genauso viel oder wenig diskutiert wie gewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Duketon Mining beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Duketon Mining weder überkauft noch überverkauft und wird daher mit "Neutral" bewertet. Insgesamt wird Duketon Mining für diesen Punkt unserer Analyse als "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann verwendet werden, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Duketon Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,3 AUD. Da der letzte Schlusskurs (0,195 AUD) deutlich darunter liegt (Unterschied -35 Prozent), wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem Wert von (0,21 AUD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt bewertet (-7,14 Prozent Abweichung) und erhält daher ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Somit wird die Duketon Mining-Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik versehen.