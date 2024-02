Duketon Mining Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die Duketon Mining-Aktie wird derzeit aus technischer Sicht als "Schlecht" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 0,26 AUD. Der aktuelle Schlusskurs von 0.155 AUD weicht somit um -40,38 Prozent ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,18 AUD unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -13,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Duketon Mining-Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Duketon Mining-Aktie ist laut Analystenmeinungen überwiegend positiv, basierend auf den sozialen Plattformen. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen überwiegend negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird die Duketon Mining-Aktie weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigten eine unterdurchschnittliche Aktivität, und die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.