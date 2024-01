Duketon Mining Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Duketon Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,29 AUD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,16 AUD, was einem Abweichung von -44,83 Prozent entspricht und daher charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,2 AUD) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-20 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Diskussionsaktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Duketon Mining-Aktie führt.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine positive Stimmung wider, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden und die Diskussionen sich vorwiegend mit den positiven Aspekten rund um Duketon Mining beschäftigt haben. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength Index (RSI), der aktuell mit einem Wert von 100 anzeigt, dass die Duketon Mining-Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 61, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Schlecht".