Duketon Mining Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, wobei der RSI der Duketon Mining bei 66,67 liegt, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und für die Duketon Mining liegt der RSI bei 52, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Bewertung "Neutral".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Duketon Mining wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, und daher wird diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Das langfristige Stimmungsbild ergibt daher insgesamt das Ergebnis "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Duketon Mining von 0,155 AUD mit -40,38 Prozent Entfernung vom GD200 (0,26 AUD) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,18 AUD auf, was einen Abstand von -13,89 Prozent bedeutet und somit ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Duketon Mining-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Duketon Mining von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Gut"-Einstufung.