Duketon Mining Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Duketon Mining als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Duketon Mining-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,67, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 64,29, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Duketon Mining-Aktie ein Durchschnitt von 0,3 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,2 AUD (-33,33 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,22 AUD liegt unter dem letzten Schlusskurs (-9,09 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält Duketon Mining insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Analyse von Aktienkursen spielt nicht nur die Bilanz eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich Duketon Mining untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Wesentliche Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. Bei Duketon Mining konnten in den letzten vier Wochen keine wichtigen Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden, daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Jedoch gab es eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Duketon Mining somit in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.