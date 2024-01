Duke Royalty Aktie: Das macht sprachlos!

Die Duke Royalty wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,99 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs (33 GBP) um +3,16 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 31,83 GBP resultiert in einer Abweichung von +3,68 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Bezogen auf den Relative Strength-Index wird die Aktie ebenfalls als neutral betrachtet. Der RSI7 liegt bei 34,04 und der RSI25 bei 40, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite verzeichnet Duke Royalty derzeit eine Rendite von 9,03 %, was über dem Branchendurchschnitt von 6 % liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Social Media Sentiment und Buzz über Duke Royalty. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Aktie basierend auf verschiedenen Indikatoren als "Neutral" eingestuft.