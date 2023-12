Duke Royalty Aktie: Ist das noch wichtig?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Die Duke Royalty-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei sie in den letzten zwölf Monaten 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen erhalten hat. Auch in aktuellen Reports wird das Wertpapier im Schnitt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Duke Royalty mit 32,25 GBP betrachtet. Dies liegt +0,84 Prozent über dem GD200 (31,98 GBP), was als "Neutral"-Signal interpretiert wird. Der GD50 liegt bei 31,51 GBP, was einem Abstand von +2,35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit 10,37 bewertet, was 48 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Duke Royalty in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Rendite des "Finanzen"-Sektors liegt die Performance von Duke Royalty um 2,37 Prozent darüber. Aufgrund dieser vergleichsweise guten Performance erhält das Unternehmen auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.