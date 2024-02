Duke Exploration Ltd Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Für die True North Copper ergibt sich ein RSI-Wert von 30,43, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt mit einem Wert von 50,43 im neutralen Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der True North Copper mit 0,084 AUD derzeit -6,67 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -47,5 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich aus charttechnischer Sicht insgesamt eine negative Bewertung für die Aktie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der True North Copper war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen überwog eine negative Stimmung, während positive Diskussionen kaum stattfanden. Auch die Anleger zeigten sich größtenteils neutral gegenüber der Aktie. Die verstärkten negativen Diskussionen führten zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung für die True North Copper Aktie.