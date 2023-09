Duke Energy Quartalszahlen Prognose: Erwarteter Umsatzanstieg und Aktienkursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Artikel:

In etwa 45 Tagen wird das in Charlotte ansässige Unternehmen Duke Energy seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Was können die Aktionäre an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Duke Energy Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Vorfreude steigt bei den Aktionären und Analysten, da das Unternehmen mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 68,59 Mrd. EUR in nur noch 45 Tagen seine neuen Quartalszahlen bekanntgeben wird. Interessant wird vor allem der Umsatz des Unternehmens sein. Laut aktuellen Datenanalysen rechnen die Analystenhäuser mit einem leichten Plus im Vergleich zum letzten Quartal. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte Duke Energy einen Umsatz von 7,43 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +9,90 Prozent auf 7,57 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn...