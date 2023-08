Duke Energy Quartalsbilanz voraus: Aktionäre gespannt auf Umsatz-, Gewinnzahlen und Aktienkursentwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

In 90 Tagen wird das in Charlotte, Vereinigte Staaten ansässige Unternehmen Duke Energy seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung des Aktienkurses im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 65,47 Mrd. EUR ist die Duke Energy Aktie ein bedeutender Wert an der Börse. Investoren und Analysten sind daher besonders interessiert an den neuen Quartalszahlen. Laut aktuellen Analyseergebnissen wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Der Umsatz könnte somit von 7,23 Mrd. EUR auf 7,37 Mrd. EUR steigen, was einem Plus von +9,90 Prozent entspricht. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +11,20% auf 1,43 Mrd. EUR steigen.

Ein Blick auf das laufende Jahr zeigt positive Erwartungen seitens der...