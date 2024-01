Duke Energy Aktie: Das gab es noch nie!

Die Duke Energy-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde festgestellt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 92,52 USD liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 98,49 USD, was einem Unterschied von +6,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" auf dieser Basis. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt bei 92,48 USD, was einem Unterschied von +6,5 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird der Duke Energy-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aufgrund der einfachen Charttechnik zugesprochen.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Duke Energy-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,84 Prozent erzielt, was 2,66 Prozent unter dem Durchschnitt von 0,82 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Stromversorger" beträgt 0,82 Prozent, und Duke Energy liegt aktuell 2,66 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duke Energy bei 20, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Stromversorger" (KGV von 129,41) unter dem Durchschnitt von ca. 84 Prozent liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurden in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Duke Energy-Aktie festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht mit "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, weshalb die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Rating erhält.