Duke Energy Aktie: Was wird das noch werden?

Der Kurs der Aktie Duke Energy steht am 04.07.2023, 02:00 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 90.72 USD. Der Titel wird der Branche "Elektrische Dienstprogramme" zugerechnet.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Duke Energy entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Duke Energy wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 2 Buy, 6 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Das Kursziel für die Aktie der Duke Energy liegt im Mittel wiederum bei 105,29 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 90,72 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 16,06 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Buy". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Duke Energy insgesamt die Einschätzung "Hold".

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Duke Energy liegt mit einem Wert von 20,37 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 89 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Stromversorger" von 192,75. Durch das verhältnismäßig niedrige KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Buy".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Duke Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 96,69 USD. Der letzte Schlusskurs (90,72 USD) weicht somit -6,17 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 93,3 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,77 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Duke Energy ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Duke Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.