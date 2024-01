Duke Energy Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Duke Energy-Aktie liegt bei 46,81, was darauf hinweist, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Die RSI25-Bewertung, die den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine Bewertung von "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Duke Energy nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, weshalb die Einstufung "Neutral" vergeben wird.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Duke Energy-Aktie ist überwiegend positiv, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Handelssignalen. Die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt. Allerdings ergibt die Betrachtung der Handelssignale eine Bewertung von "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Duke Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 92,5 USD. Dies wird als "Neutral" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Bewertung von "Gut", da der Wert bei 91,8 USD liegt.

Insgesamt wird die Duke Energy-Aktie in Bezug auf den RSI und die technische Analyse als neutral bis gut eingestuft, während die Dividendenpolitik und die Stimmung der Anleger als neutral bis gut bewertet werden.