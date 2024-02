Duke Energy Aktie: Kann das wirklich sein?

Während der letzten Wochen haben positive Kommentare über Duke Energy in den sozialen Medien zugenommen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu Duke Energy weist darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, jedoch nicht signifikant mehr als normal. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Duke Energy aktuell bei 92,26 USD, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 91,88 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -0,41 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage hat die Aktie derzeit eine Differenz von -4,24 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Dividendenrendite von Duke Energy beträgt momentan 4,16 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Duke Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Duke Energy beträgt 73,88 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als überkauft eingestuft wird. Dahingegen ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält die Duke Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz, eine "Neutral"-Bewertung in der technischen Analyse und in Bezug auf die Dividende, sowie eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den Relative Strength Index.