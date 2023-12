Duke Energy Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Duke Energy liegt bei 28,48, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,35, was ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hindeutet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen negative Themen überwogen. In den letzten Tagen jedoch wurden verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Duke Energy diskutiert. Dadurch wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, mit 7 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Duke Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,84 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um 53,11 Prozent gestiegen sind, was auf eine Underperformance von -54,94 Prozent für Duke Energy im Branchenvergleich hinweist. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor erzielte Duke Energy ebenfalls eine Unterperformance im Vergleich zum Branchendurchschnitt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Stromversorger) wird Duke Energy als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 20,37, was einem Abstand von 84 Prozent zum Branchen-KGV von 125,4 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.