Duke Energy Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Der Aktienkurs von Duke Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Stromversorger"-Branche, die im Durchschnitt um 53,94 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -55,77 Prozent für Duke Energy. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 53,94 Prozent hatte, liegt Duke Energy 55,77 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass Duke Energy eine erhöhte Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende weist Duke Energy derzeit eine Dividendenrendite von 4,8 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,27 %. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Duke Energy zeigt, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt mit den positiven Themen rund um Duke Energy befasste. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung. Die analytische Seite zeigt jedoch, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht" Signal führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut" für Duke Energy.