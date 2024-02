Duke Energy Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Duke Energy":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Duke Energy beträgt aktuell 20,37, was 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Stromversorger) von 130 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten 12 Monaten erzielte Duke Energy eine Performance von -2,2 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Stromversorger-Branche im Durchschnitt um -2,43 Prozent, was darauf hindeutet, dass Duke Energy eine Outperformance von +0,23 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,43 Prozent verzeichnete, lag Duke Energy um 0,23 Prozent über diesem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 2 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Duke Energy vergeben. Somit erhält der Titel langfristig von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Duke Energy vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 91,88 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 11,01 Prozent und ein mittleres Kursziel von 102 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet, sodass sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut" ergibt.

Die Dividendenrendite von Duke Energy liegt derzeit bei 4,16 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,69 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Duke Energy-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.