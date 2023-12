Dukang Distillers Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Der Aktienkurs von China Shenshan Orchard hat in den letzten 12 Monaten eine negative Performance von 69,23 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränke-Branche eine Unterperformance von 63,05 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von -6,05 Prozent schlechter ab, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,37 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Aktienkurs von China Shenshan Orchard mit 0,07 SGD derzeit 12,5 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie mit einer Distanz von -46,15 Prozent als schlecht eingestuft. Somit erhält die Aktie insgesamt eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens bei 1,86 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 277,62. Dies führt zu einer positiven Empfehlung des Titels aufgrund der Unterbewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für China Shenshan Orchard, mit negativen Einschätzungen in Bezug auf Dividendenrendite, technische Analyse und Performance im Branchen- und Sektorvergleich, aber einer positiven Empfehlung aufgrund des niedrigen KGV-Werts.