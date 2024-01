Dukang Distillers Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die Bewertung von China Shenshan Orchard-Aktien ergibt ein neutrales Rating sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch auf die Intensität der Diskussionen. In den letzten zwei Wochen wurden die Aktien von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der China Shenshan Orchard-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,12 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,1 SGD liegt deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung führt. Unter Berücksichtigung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine gute Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die China Shenshan Orchard-Aktie sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überverkauft ist. Dadurch erhält die Aktie eine gute Bewertung für diesen Punkt der Analyse. Insgesamt wird die China Shenshan Orchard-Aktie aufgrund dieser Bewertungen insgesamt mit einem neutralen Rating versehen.