Dukang Distillers Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der China Shenshan Orchard-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 0,11 SGD, was einer Abweichung von -9,09 Prozent und somit einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,09 SGD, was einer Abweichung von +11,11 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage festgestellt. Weder positive noch negative Themen wurden diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Shenshan Orchard liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 50 und weist auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet China Shenshan Orchard derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Getränkeindustrie. Mit einer Differenz von 4,39 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

