Duiba Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf betrachtet. Aktuell liegt der RSI für die Aktie von Duiba bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 55 eine neutrale Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um Duiba lassen sich über einen längeren Zeitraum hinweg beobachten, um Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu ziehen. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität im Netz hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso erfährt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Duiba in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls neutral eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Duiba-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -29,69 Prozent aufweist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt des GD50, was zu einem weiteren schlechten Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.