Dug Technology Ltd Aktie: Was war das denn?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist der RSI für die Aktie Dug einen Wert von 66,67 auf, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich ein RSI25-Wert von 54, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als neutral eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Kurs der Dug mit 1,9 AUD aktuell 2,15 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +29,25 Prozent, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Dug von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Anleger-Stimmung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, und basierend auf der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wird für Dug eine neutrale Sentiment- und Buzz-Bewertung abgegeben.

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die technische Analyse sowie die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz für die Aktie Dug zu einer neutralen bis guten Einschätzung führen.