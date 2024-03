Mit Dufry wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Avolta ist positiv, was sich auf die Aktienkurse auswirken könnte. Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv sind. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben Nutzer vor allem positive Themen zu Avolta aufgegriffen. Daher wird die Stimmung der Aktie als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Avolta liegt bei 51,19 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 42,23). Daher erhält Avolta in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenausschüttung von Avolta liegt 1,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt (2,18 % gegenüber 3,41 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Avolta in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 43,77 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -46,9 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt Avolta mit einer Rendite von -10,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Avolta in Bezug auf den Branchenvergleich eine "Schlecht"-Bewertung.