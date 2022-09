AD HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ART. 53 LR Anlässlich des heutigen Capital Markets Day in London stellt Dufry die neue Unternehmensstrategie "Destination 2027" und den dazugehörigen Finanzplan vor. Als weltweit führender Anbieter von Reiseerlebnissen ist es das neue Ziel von Dufry, Reisende glücklicher zu machen. NEUE STRATEGIE FOCUSED ON FOUR PILLARS Der Flughafen-Reisemarkt hat sich als widerstandsfähiger und attraktiver Markt erwiesen, der… Hier weiterlesen