Dufry Aktie: Das sollte jeder wissen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Avolta eine Rendite von -3,13 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich der "Zyklischen Konsumgüter" liegt Avolta damit um 2,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -0,43 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -0,94 Prozent, und Avolta liegt aktuell 2,19 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt neutral bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Avolta. Es gab keine negativen Diskussionen, und die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Avolta daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Avolta derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs verläuft in Höhe von 38,1 CHF, während der Kurs der Aktie bei 32,58 CHF liegt, was einer Abweichung von -14,49 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 31,35 CHF, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +3,92 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 54,9, was 54 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 35 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.