Dufry Aktie: Das kann keiner glauben

Dufry erlebt eine starke Diskussionsintensität im Netz, was auf eine erhöhte Aktivität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Relative Strength Index (RSI) Werte für die letzten 7 Tage und 25 Tage sind beide neutral, was darauf hindeutet, dass die Dufry-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dufry ist im Vergleich zu anderen Unternehmen der Spezialität Einzelhandel Branche überbewertet, was zu einer schlechten Bewertung führt. Allerdings hat die Aktie eine bessere Performance als andere Aktien der zyklischen Konsumgüter Branche und der Spezialität Einzelhandel Branche in den letzten 12 Monaten, was zu einer guten Bewertung führt.