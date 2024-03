Dufry Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

Der Aktienkurs von Avolta zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -3,13 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 44,86 Prozent, während Avolta mit 47,99 Prozent deutlich darunter liegt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Avolta-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 35, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis liegt bei 45,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Avolta basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Avolta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 35,84 CHF liegt, während der letzte Schlusskurs bei 35,44 CHF liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf kurzfristigerer Basis ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Avolta eingestellt waren. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Avolta daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.