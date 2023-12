Dufry Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

Der Relative Strength Index (RSI) der Avolta liegt bei 33,94, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 40, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Avolta mit einem Wert von 54,9 deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überbewertet ist. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Avolta derzeit eine Rendite von 2,39 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,64 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In der technischen Analyse signalisiert der aktuelle Kurs der Avolta von 32,69 CHF eine Entfernung von -14 Prozent vom GD200 (38,01 CHF), was als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Der GD50 hingegen zeigt einen Kurs von 31,37 CHF, was auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Avolta-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.