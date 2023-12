Dufry Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Furukawa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse für Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für die Avolta-Aktie wird der RSI derzeit mit dem Wert 44,07 angegeben, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt dieses Signal als "Neutral". Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 42, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Avolta aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54 auf. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Avolta 54,9 Euro zahlt, was 34 Prozent mehr ist als der Durchschnitt in der Branche. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" wird der durchschnittliche Wert momentan bei 41 angegeben, was darauf hinweist, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Avolta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,81 CHF. Der letzte Schlusskurs von 33,32 CHF weicht somit um -11,88 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 31,48 CHF, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs darüber (+5,84 Prozent) liegt und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Avolta-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Avolta-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,13 Prozent erzielt, was 2,7 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt die mittlere jährliche Rendite bei -4,98 Prozent, wobei die Avolta-Aktie aktuell 1,85 Prozent über diesem Wert liegt. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die verschiedenen Analysen zeigen, dass die Avolta-Aktie derzeit mit neutralen Bewertungen sowohl in Bezug auf den RSI, das KGV, als auch im Branchenvergleich konfrontiert ist. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in Zukunft entwickeln wird.