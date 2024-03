Dufry Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

Die Stimmung in den sozialen Medien für die Avolta-Aktie ist überwiegend positiv, wie unsere Analysten festgestellt haben. Die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Avolta aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

Im Branchenvergleich hat Avolta in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,13 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um 43,77 Prozent gestiegen sind, ergibt sich eine Underperformance von -46,9 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 7,77 Prozent erzielte, liegt Avolta um 10,9 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die Avolta-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 35,78 CHF lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 35,53 CHF, was einer Abweichung von -0,7 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 33,86 CHF nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,93 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Avolta für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Avolta derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel. Mit einer Differenz von 1,23 Prozentpunkten (2,18 % gegenüber 3,41 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".