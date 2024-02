Dufry Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Avolta AG":

Die Anleger-Stimmung bei Avolta in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies geht aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen hervor, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Avolta wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, wodurch sich insgesamt ein langfristiges Stimmungsbild von "Neutral" ergibt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen häufig eingesetzten Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Der 7-Tage-RSI von Avolta liegt momentan bei 39,81 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 34,31), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die fundamentalen Kennzahlen zeigen, dass die Aktie von Avolta mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 54,29 derzeit 33 Prozent höher bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (40,81). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht führt.