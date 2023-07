Dufry Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Dufry":

Der Dufry-Kurs wird am 24.07.2023, 14:16 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 41.88 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Fachgeschäfte".

Unser Analystenteam hat Dufry auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Dufry erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 29,35 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -2,1 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +31,45 Prozent im Branchenvergleich für Dufry bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 6,2 Prozent im letzten Jahr. Dufry lag 23,15 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Dufry mit einem Wert von 66,66 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Spezialität Einzelhandel" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,29 , womit sich ein Abstand von 79 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 15,37 Prozent liegt Dufry 11,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 4,27. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein lukratives Investment und erhält von der Redaktion eine "Buy"-Bewertung.