Dufry ADR Aktie: Da kann man verrückt werden!

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei Avolta verzeichnet werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Zyklische Konsumgüter" hat Avolta im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,13 Prozent erzielt, was 2,7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Hingegen beträgt die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" -4,98 Prozent, wobei Avolta aktuell 1,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Avolta beträgt 44,07, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch auf Basis des RSI25 mit einem Wert von 42 wird die Aktie als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Avolta beträgt derzeit 2,39%, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,55%. Aufgrund dieser Differenz von 1,17 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.