Duerr: Potenzial von fast +45%

Die Duerr-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,80 EUR, was einem potenziellen Zuwachs von über 44% entspricht.

• Am 05.07.2023 legt Duerr um +0,64% zu

• Das aktuelle Kursziel beträgt 40,80 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Am gestrigen Handelstag stieg die Duerr-Aktie am Finanzmarkt um +0,64%. Insgesamt verzeichnete sie jedoch in den vergangenen fünf Handelstagen einen Verlust von -3,23%, woraufhin eine eher pessimistische Stimmung herrscht.

Die Bankanalysten sind sich einig und schätzen das Kurspotenzial auf fast +45%. Allerdings teilen nicht alle diese Einschätzung nach der jüngsten schwachen Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktie und acht weitere sehen darin eine optimistische Aussicht mit dem Rating “Kauf”. Vier...