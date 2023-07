Duerr: Potenzial von +44,17% zum Kursziel 40,80 EUR

Die gestrige Handelsentwicklung am Finanzmarkt bescherte Duerr eine Steigerung von +0,50%. In dieser Woche ergibt sich insgesamt ein Plus von +1,65%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt. Doch wie sieht es mit der Einschätzung der Analysten aus?

Das mittelfristige Kursziel von Duerr liegt bei 40,80 EUR. Sollten die Experten Recht behalten, ergeben sich daraus Investitionsmöglichkeiten mit einem Potenzial von bis zu +44,17%. Allerdings herrscht unter den Analysten keine Einigkeit: Während sechs Aktienexperten die Aktie als starken Kauf empfehlen und acht weitere sie immerhin zum Kauf raten, positionieren sich vier Experten neutral und einer sagt sogar “Verkaufen”.

Dennoch bleiben insgesamt 73,68% der Analysten optimistisch gestimmt.

Zuvor lag das bewährte Guru-Rating bei “Guru-Rating...