Duerr: Potenzial von +44,17%

Die Aktie des Maschinenbauers Duerr ist nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 40,80 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +44,17%. In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete die Aktie eine positive Entwicklung.

• Am 07.06.2023 betrug die Kursentwicklung -1,05%

• Das mittelfristige Kursziel beläuft sich auf 40,80 EUR

• Sechs Analysten bewerten die Aktie als starken Kauf

Duerr verbuchte gestern einen Rückgang um -1,05% am Finanzmarkt. Insgesamt ergibt sich in den vergangenen fünf Handelstagen jedoch eine positive Entwicklung von +1,80%. Die Stimmung am Markt erscheint demnach relativ optimistisch.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00. Derzeit empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere acht Experten beurteilen sie positiv mit “Kauf”. Vier...