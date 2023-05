Duerr: Potenzial für Kursanstieg - Aktie nicht ausreichend bewertet

Die gestrige Kursentwicklung von Duerr am Finanzmarkt hat zu einem Plus von +0,77% geführt. Damit steigt die wöchentliche Bilanz der letzten fünf Handelstage auf +1,85%. Eine positive Tendenz also, die auch Bankanalysten aufhorchen lässt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel bei 41,82 EUR. Wenn die Analysten Recht behalten, kann ein Investitionspotenzial in Höhe von +45,71% erzielt werden. Von den insgesamt 19 Analysten äußern sich sechs sehr positiv und empfehlen einen Kauf der Aktie. Zusätzlich sind acht weitere Experten optimistisch und raten zum Kauf. Drei Analysten halten ihre Position neutral und vergeben das Rating “halten”. Lediglich zwei Fachleute sprechen eine skeptische Empfehlung aus.

Das Gesamtbild ergibt damit ein positives Guru-Rating von 3,95 nach ebenfalls 3,95 vorherigen Bewertungen.

Es scheint als sei...