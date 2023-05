Duerr: Mittelfristiges Kursziel bei 41,82 EUR

Nach Ansicht von Analysten spiegelt derzeitiger Preis der Aktie von Duerr nicht ihren wahren Wert wider.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,82 EUR mit einem möglichen Anstieg um +46,63% vom aktuellen Niveau.

• Am 11.05.2023 lag die Performance von Duerr bei -1,72%

• Guru-Rating für Duerr bleibt unverändert auf dem Niveau von 3,95

Gestern verzeichnete das Unternehmen einen Rückgang an der Börse um -1,72%, was zu einem Gesamtverlust von -8,30% in den letzten fünf Handelstagen führte und zeigt eine eher pessimistische Marktlage.