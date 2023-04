Duerr: Mittelfristiges Kursziel bei 41,82 €

Die Aktie von Duerr wird aktuell von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 41,82 € und liegt somit um -25,11% unter dem aktuellen Kurs.

• Duerr legt am 28.04.2023 um +1,10% zu

• Durchschnittliches Guru-Rating mit 73,68 nach 0

• Kaufempfehlung von sechs Analysten

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Duerr einen Anstieg um +1,10%. Über eine vollständige Handelswoche hinweg betrachtet ergibt sich ein Anstieg um +0,51%, was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Zwar haben einige Bankanalysten Bedenken hinsichtlich des mittelfristigen Kursziels geäußert; jedoch sind auch viele Experten positiv gestimmt.

Von den insgesamt 19 analysierenden Experten empfehlen sechs einen starken Kauf der Aktie und acht setzen sie auf “Kauf”. Drei weitere geben das Rating...