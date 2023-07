Duerr: Mittelfristiges Kursziel bei 40,80 EUR - ein Plus von fast +45%

Am gestrigen Dienstag verzeichnete die Duerr-Aktie an der Börse eine leichte Abwärtsbewegung von -0,07%. Somit ergibt sich für den Zeitraum der vergangenen fünf Handelstage bzw. einer vollständigen Handelswoche ein negativer Trend in Höhe von -3,76%. Die pessimistische Stimmung des Marktes ist unverkennbar.

Dennoch sind Analysten überzeugt: Das mittelfristige Kursziel für Duerr liegt bei 40,80 EUR. Der Durchschnittswert aus sechs Kaufempfehlungen und acht positiven Einschätzungen unterstreicht das Potenzial eines Wertanstiegs um satte +44,89%. Vier Experten sprechen aktuell eine neutrale Empfehlung aus und nur ein einziger empfiehlt einen Verkauf.

Somit zeigt das Guru-Rating mit einem aktuellen Wert von 4,00 weiterhin positive Tendenzen. Insgesamt gibt es also keinen Grund zur Sorge hinsichtlich der Bewertung der Duerr-Aktie...